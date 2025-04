Agricollina 2025: convegno sulla sicurezza sanitaria e benessere animale per il futuro della filiera della carne - Tuttoggi.info

Sabato 26 aprile 2025, alle ore 15.30, nell’ambito della rassegna ‘Agricollina’, si terrà un convegno (presso la Sala Don Antonio Serafini di Montecastrilli) dedicato alla tematica fondamentale della “Sicurezza sanitaria e benessere animale: valore aggiunto per tutta la filiera della carne”. Organizzato dall’Associazione Allevatori Umbria e Marche in collaborazione con Coldiretti Umbria, Comune di Montecastrilli, Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche e ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni, l’evento rappresenterà un’opportunità di confronto per professionisti e protagonisti del settore.

L’incontro avrà inizio con i saluti di Fabrizio Soro (presidente dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche) e del sindaco di Montecastrilli, Riccardo Aquilini. A seguire, Carla Rotini, vicepresidente dell’AAUM e Dominga Cotarella, presidente di Coldiretti Terranostra Campagna Amica, presenteranno la rilevanza strategica delle organizzazioni agricole nel promuovere pratiche sicure e sostenibili.

Seguiranno una serie di interventi di rilievo, come quello del dott. Giovanni Pezzotti, (direttore dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche) il quale tratterà l’importanza della sicurezza sanitaria nella filiera, evidenziando le misure necessarie per garantire standard elevati nella produzione di carne. Il presidente dell’ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni, dott. Danilo Serva, approfondirà invece il tema della figura del veterinario aziendale nella filiera produttiva, mentre il presidente Cooperativa Produttori Carni ‘San Nicolò’ Andrea Masci e Francesco Cenci (tecnico Associazione Allevatori Umbria e Marche), parleranno dell’importanza della certificazione del benessere animale come valore aggiunto e garanzia per gli allevatori.

Claudio Bressanutti (direttore dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche) modererà il dibattito finale, creando uno spazio per domande e scambi tra relatori e pubblico. L’evento si concluderà con le considerazioni del presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, sulle strategie comuni per affrontare le sfide del settore. Al termine del convegno, si svolgerà una cerimonia di premiazione dedicata alle migliori aziende zootecniche regionali: un riconoscimento per chi si sarà distinto nell’impegno per la qualità e il benessere animale.