“Agilla e Trasimeno” ospite della fiera “Artifoire” in Belgio per rappresentare le tradizioni e la cultura del folklore - Tuttoggi.info

Il Gruppo Folkloristico “Agilla e Trasimeno” è stato invitato in Belgio e precisamente a Hollain, Comune di Brunehaut in Vallonia, in occasione del 50° anniversario della fiera “Artifoire”. Agilla e Trasimeno è l’ospite speciale che rappresenterà l’italianità in Belgio, esibendosi tutti i giorni dal 18 al 21 luglio con la tradizione e la cultura umbra in un’edizione che gli organizzatori definiscono belga-italiana. Una grande soddisfazione per il gruppo che il prossimo mese organizzerà la quarantaseiesima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore di Castiglione del Lago dal 10 al 15 agosto.

La grande fiera “Artifoire” nasce nel 1975: su iniziativa dell’insegnante del villaggio Albert Leclercq, dello scalpellino Norbert Duroisin, del designer Serge Duhayon (Serdu) e del proprietario di uno dei caffè, Roger Loy, nacque la prima “Fiera degli Artisti e degli Artigiani Olandesi”. Con l’aiuto di altri residenti nell’organizzazione, vennero esposte opere pittoriche e una decina di artigiani mostrò il loro savoir-faire alla gente che già si accalcava davanti alla chiesa. Ben presto, questo successo avrebbe incoraggiato altri volontari, espositori e commercianti a partecipare a questa avventura, attirando ogni anno un pubblico più numeroso. Oggi l’Artifoire continua a far vivere il loro villaggio e a perpetuare questa eredità, sempre nel rispetto degli stessi valori e della semplicità dei suoi fondatori che in passato hanno decretato il successo di questa festa. Un pubblico di quasi 20.000 persone per 3 giorni, rinfreschi e ristorazione di qualità, mostra fotografica, serata cabaret, sfilata dei giganti, un centinaio di espositori, una cinquantina di spettacoli e concerti.

Luogo: Brunehaut