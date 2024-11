Agguato a tifosi israeliani, Parenzo: "Amsterdam come Monaco '72" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Una vergogna che ci fa capire che cosa siano l’antisemitismo e l’antisionismo. Due facce della stessa medaglia". Così all'Adnkronos il giornalista David Parenzo commenta quanto accaduto ieri sera ad Amsterdam dopo la partita fra Ajax e Maccabi Tel Aviv che si è conclusa con un violento assalto alla tifoseria israeliana. "Questo triste episodio - prosegue - mi ha subito ricordato l’attacco dei terroristi palestinesi di Fatah alle Olimpiadi di Monaco del 1972, in cui morirono 17 israeliani per la sola colpa di essere israeliani".

"Per fortuna non c’è stata la strage ma paura, inseguimenti per la città e violenza nei confronti dei tifosi israeliani. Per la sola ragione di essere ebrei. Del resto, a vedere i filmati, la furia di questi fanatici si è diffusa per le strade della città al grido di 'morte agli ebrei'. Incredibile - conclude Parenzo - che in una grande capitale europea nel 2024 si debba avere paura come nella Notte dei cristalli del 9 novembre 1938!".