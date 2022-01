Da giorni la donna rinunciava ad uscire, poi ha chiesto aiuto alla polizia | Gli agenti l'hanno accompagnata al supermercato

Aggredita da sconosciuti, non esce di casa neanche per fare la spesa. Una donna di 62 anni si è rivolta alla centrale operativa della Questura. “Ho paura!” ha detto al telefono, terrorizzata. Tanto di rinunciare appunto ad uscire anche per fare la spesa.

La donna, ancora in preda allo shock, ha raccontato agli agenti arrivati alla sua abitazione di essere stata vittima di un’aggressione alcuni giorni prima.

La vittima ha manifestato la paura che tale episodio potesse ripetersi. Fino a rinunciare di uscire per fare la spesa.

Dopo giorni di terrore, la donna si è vista costretta a chiedere aiuto. Gli agenti intervenuti, dopo averla rasserenata, l’hanno accompagnata in un supermercato delle vicinanze. Sono stati eseguiti anche alcuni controlli nelle aree adiacenti l’abitazione della donna che, al momento, non hanno fatto rilevare la presenza di persone sospette o movimenti anomali.

Tornata a casa, rassicurata e sollevata, la donna ha ringraziato i due poliziotti per l’immediato intervento e per la vicinanza mostrata.