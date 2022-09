Aggredisce la nonna 80enne per i soldi, spoletino arrestato per tentata rapina aggravata - Tuttoggi

Il giovane ha aggredito la nonna al volto per cercare di prenderle la borsa con i soldi, è stato arrestato dai carabinieri di Spoleto

Avrebbe aggredito la nonna 80enne per prenderle i soldi: per questo un giovane spoletino è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto lo scorso week end, quando è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Spoleto in un’abitazione del territorio.

Qui i militari hanno trovato un’anziana ferita: è stato loro raccontato che la donna era stata aggredita dal nipote, alla presenza di altri familiari.