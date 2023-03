Aggredisce la madre e tenta di soffocarla: arrestato 41enne - Tuttoggi

Succede a Spoleto, intervento della polizia allertata dalla donna



Ha aggredito la madre e tentato di soffocarla: per questo un uomo di 41 anni già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti.



Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Spoleto, sono intervenuti in un’abitazione della città per una lite in famiglia. A contattare il Numero Unico di Emergenza era stata una donna che, in preda al panico a seguito delle aggressioni del figlio, aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno fermato l’uomo – che all’esito dei controlli è risultato già noto alle forze dell’ordine per i reati di lesioni, furto, danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo d’armi ed oggetti atti ad offendere e in materia di sostanze stupefacenti – mentre tentava di scappare. Una volta entrati in casa hanno trovato la mamma del 41enne sotto shock. Dopo averla rassicurata, i poliziotti l’hanno sentita in merito a quanto accaduto apprendendo che il figlio, in uno scatto d’ira, l’aveva aggredita violentemente, minacciandola e tentando di soffocarla.