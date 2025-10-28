 Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano - Tuttoggi.info
Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

Mar, 28/10/2025 - 18:03

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è morto oggi martedì 28 ottobre nel primo pomeriggio, mentre lavorava in un campo agricolo nel Mantovano. L’incidente è accaduto poco prima delle 15.30. 

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava lavorando nei campi di un’azienda agricola di Cavriana, quando sarebbe stato agganciato da un macchinario in movimento, venendo trascinato e rimanendo incastrato tra gli ingranaggi.  

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari dell’Areu 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. 

