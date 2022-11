Agenzia spaziale europea, nella classe 2022 c’è un aspirante astronauta di Spoleto

Sono stati selezionati dall’Agenzia spaziale europea tra più di 22500 candidati provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione europea. I nuovi candidati e le nuove candidate Esa – ha spiegato la stessa agenzia – prenderanno servizio presso il Centro europeo addestramento astronauti a Colonia, Germania. Dopo aver completato i 12 mesi di addestramento base, i nuovi astronauti saranno pronti per accedere alla successiva fase di addestramento per la Stazione Spaziale e, una volta assegnati a una missione, la loro preparazione sarà ritagliata sugli specifici compiti di missione. I riservisti astronauti, invece, collaboreranno con l’Esa e potranno aspirare ad un posto nello spazio in futuro.

Nonostante la giovane età, Andrea Patassa ha già una brillante carriera alle spalle. Classe 1991, dopo aver frequentato il liceo scientifico “Alessandro Volta” di Spoleto, ha frequentato l’università “Federico II” di Napoli, laureandosi in Scienze aeronautiche. Quindi la formazione negli Stati Uniti: ha partecipato al programma di addestramento di piloti collaudatori Euro-Nato nella Sheppard Air Force Base in Texas. Nel 2017 è arrivata la licenza di pilota militare dall’Aeronautica militare italiana. Da quest’anno, invece, è diventato pilota collaudatore sperimentale alla Edwards Air Force Base in California.