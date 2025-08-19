 Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion

tecnical

Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion

Mar, 19/08/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Oltre 50 morti in un incidente tra un autobus e un camion nella provincia occidentale di Herat, in Afghanistan. “A causa dell’eccessiva velocità e della disattenzione, (l’autobus) è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat”, ha dichiarato la polizia. 

L’autobus trasportava afghani appena rimpatriati dall’Iran e diretti nella capitale Kabul, ha riferito un funzionario provinciale all’Afp. La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l’incidente, ha spiegato che nell’impatto è rimasta coinvolta anche una motocicletta. La maggior parte delle vittime si trovava sull’autobus; due persone che viaggiavano sul camion sono morte, insieme ai due passeggeri della motocicletta. 

Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dovute a decenni di conflitto, alla guida spericolata e alla mancanza di normative. A dicembre, due incidenti d’autobus che hanno coinvolto un’autocisterna e un camion su un’autostrada che attraversa il centro del Paese hanno causato la morte di almeno 52 persone. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!