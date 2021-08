Afghanistan, oltre 3.700 salvati con il ponte aereo italiano - Tuttoggi

Dal giugno scorso sono 3.741 i cittadini afghani tratti in salvo dalle forze armate italiane. Tra questi 2.659 sono giunti in Italia negli ultimi giorni e altri presso l’aeroporto di Kabul in attesa di partire. La Difesa ha messo in campo l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, comandato dal Generale Luciano Portolano. Coinvolti 8 aerei, 3 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 5 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del Comando Operativo di Vertice Interforze impegnati in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul.

sat/mrv/red