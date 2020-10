Affluenza elezioni Enpab al 37%, superato il quorum al primo turno - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Affluenza al 37% per le elezioni Enpab. “Abbiamo superato ampiamente il quorum previsto alla prima tornata elettorale – afferma Tiziana Stallone, presidente Enpab –

ed è motivo di grande emozione per la portata racchiusa in questo voto come prima volta nella storia del nostro Ente. Pur esultando per la grande partecipazione alla vita della Cassa e per la fiducia riposta nella squadra, sono consapevole della responsabilità per ciò che dovremo affrontare in questo periodo al fianco dei Biologi”.

“Ringrazio con tutto il cuore – aggiunge – la mia famiglia dei Biologi che ha voluto dare prova della sua forza e della sua presenza. Sono onorata per la fiducia e la comprensione della rivoluzione che è stata fatta all’interno dell’Ente con la progettualità messa in campo e affrontando questi mesi con molta trepidazione e attenzione, forzando il nostro stesso ruolo di Cassa per aiutare i nostri Biologi più in sofferenza.

La nostra proposta sarà sempre di apertura e di affiancamento della Rete dei libero-professionisti. Ci attendono 5 anni di dedizione, di passione e di impegno. Resta l’insegnamento che cip portiamo dentro con la consiliatura appena conclusa, che insieme possiamo cambiare il corso delle cose. Abbiamo una grande occasione per continuare a lavorare per il bene di tutta la categoria”.

(ITALPRESS).