Affitta una casa in Puglia ma viene truffato: denunciati in due - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Tavernelle hanno deferito in stato di libertà due uomini, di 59 e 62 anni, di origini campane, con precedenti di polizia, ritenuti responsabili dei reati di truffa e sostituzione di persona.

I due avrebbero pubblicato su un noto social un annuncio, poi rivelatosi falso, nel quale proponevano l’affitto di un casa vacanza in una località della Puglia. Un 50enne umbro, attirato dall’annuncio, ben costruito e corredato da foto, dopo aver visto l’inserzione, contattava il presunto locatore per confermare la prenotazione e versava la somma di 640 euro attraverso bonifico bancario su un conto corrente on line, acceso da uno dei due individui, utilizzando false generalità.

A seguito del pagamento però il fantomatico locatore si rendeva irreperibile e vani risultavano i tentativi di contattare l’inserzionista.Maturata la convinzione di essere stato raggirato, la vittima si è rivolto alla locale Stazione Carabinieri per sporgere denuncia.

L’attività investigativa e gli elementi acquisiti in sede di denuncia, hanno permesso ai militari di individuare gli autori del raggiro di cui uno come il possibile inserzionista e l’altro quale intestatario sul conto utilizzato per ricevere il bonifico.I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di truffa e sostituzione di persona.