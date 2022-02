Affitta camper per le vacanze, nursina truffata - Tuttoggi

I Carabinieri della Stazione di Norcia hanno individuato il presunto truffatore che aveva noleggiato un camper ad una donna senza mai consegnarglielo

I Carabinieri della Stazione di Norcia, in seguito ad approfondite indagini durate circa sei mesi, sono riusciti ad individuare il presunto responsabile di una truffa ai danni di una donna di Norcia che aveva noleggiato un camper per trascorrere le vacanze estive.

Tutto ha avuto inizio nel mese di giugno del 2021 quando la donna, dopo un anno di lavoro, aveva deciso di concedersi una settimana di vacanza in camper. Navigando in internet e, attraverso una nota piattaforma, la donna aveva trovato un annuncio relativo al noleggio di camper e perciò ha contattato il numero telefonico indicato. Un uomo le ha risposto dandole la piena disponibilità per il periodo richiesto, cioè fine agosto del 2021, ed ha poi avviato una conversazione su whatsapp inviandole un file contenente un contratto di noleggio, da compilare e restituire firmato. Ottenuto l’atto di negoziazione, l’uomo ha poi invitato la malcapitata ad inviargli il saldo completo per il pagamento del noleggio del camper richiesto tramite un bonifico della cifra di 880 euro. Ricevuta la somma di denaro richiesta, ha rassicurato la donna dicendole che si sarebbero accordati verso la metà del mese di agosto per la consegna del camper. Così, a metà agosto, la donna ha contattato l’uomo e i due si sono accordati per la consegna del camper presso il parcheggio dell’aeroporto di Perugia, il giorno della partenza per le vacanze. Tuttavia, la sera prima della consegna, l’uomo ha prima ricontattato la donna informandola di aver avuto dei problemi all’impianto elettrico del camper e che avrebbe fatto di tutto per risolverli, poi, il giorno della partenza, le ha comunicato l’indisponibilità del mezzo noleggiato. A questo punto la vittima, che ha dovuto rinunciare alle desiderate vacanze estive, ha fornito gli estremi del suo conto corrente per ottenere il rimborso della cifra già versata. Ma l’uomo, prima ha fatto trascorrere qualche giorno, poi ha preso altro tempo invocando dei problemi di liquidità, infine è sparito e vani sono stati i tentativi della donna di ricontattarlo in quanto il suo numero di cellulare non risultava più attivo.

La donna, a fine settembre 2021, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Norcia che si sono attivati prontamente e, dopo approfonditi accertamenti ed indagini, hanno individuato il presunto autore della truffa on-line, un uomo di nazionalità italiana, già noto ai Carabinieri, che è stato denunciato, informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

I Carabinieri di Norcia, oltre a questa attività investigativa, proprio nel corso dei mesi appena trascorsi, hanno impiegato costanti risorse ed energie nella lotta alle truffe anche in ottica preventiva, attraverso incontri con i cittadini di Norcia e delle sue frazioni, al fine di sensibilizzare la popolazione sulle modalità di difesa da questa tipologia di reati, soprattutto le truffe on-line che sono aumentate durante l’emergenza epidemiologica.

Le campagne di prevenzione alle truffe continueranno, in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e fornire loro utili strumenti per difendersi dai truffatori.