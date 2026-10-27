Aeroporto Palermo, Schifani "Sempre più competitivi a livello internazionale" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una riqualificazione che ci fa crescere sempre di più ci rende competitivi a livello internazionale, e fa parte di quella componente di crescita totalmente apprezzabile di carattere turistico”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nell’area partenze dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, a margine dell’inaugurazione del nuovo ristorante Amore, del wine bar Planeta e della nuova Prima Vista lounge. “Abbiamo avuto un boom turistico quest’anno, nonostante le vicissitudini dell’Etna – sottolinea -. Nonostante questo, il trend è estremamente positivo: a Palermo si parla di un aumento del 25% del traffico. Ed è chiaro che la maggiore accoglienza e la migliore qualità dell’accoglienza e la internazionalizzazione, dall’altro lato, sono il punto vincente della crescita di una regione. Palermo è la capitale della nostra regione, è un hub importantissimo sotto il profilo della comunicazione. Si guarda anche ad altri aeroporti: si guarda a Comiso, potenzieremo Comiso naturalmente. Su Catania abbiamo acceso un faro per il problema dell’Etna. Speriamo che la natura sia più clemente rispetto al passato”. xd6/vbo/gtr