Aeroporto Napoli, Barbieri "Entro 2029 finiti lavori a Capodichino" - Tuttoggi.info

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Aeroporto Napoli, Barbieri “Entro 2029 finiti lavori a Capodichino”

ItalPress

Aeroporto Napoli, Barbieri “Entro 2029 finiti lavori a Capodichino”

Lun, 14/09/2026 - 20:02

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NAPOLI (ITALPRESS) – “Secondo il cronoprogramma, entro il 2029, speriamo saranno finiti i lavori, che significa i nuovi ingressi su viale Maddalena, l’interramento, l’allungamento della pista per l’area di sicurezza, l’albergo per l’aeroporto e soprattutto il nuovo terminal all’extra Schengen che consenterà una migliore vivibilità all’aeroporto separando il terminal area Schengen da extra Schengen. Quindi, noi siamo impegnati con determinazione su questo progetto, sentiamo la responsabilità per tutta la città e manterremo gli impegni sia di investimento che rispetto dei tempi”. Lo ha detto l’amministratore delegato Gesac, Roberto Barbieri, a margine della presentazione del Masterplan 2035 dell’aeroporto di Napoli-Capodichino. “Il mese di novembre – ha aggiunto – si chiude l’aeroporto per un problema di sicurezza, non era obbligatorio ma noi ci teniamo alla sicurezza dei viaggiatori e dei cittadini, risparmiare sulla manutenzione è sbagliato, noi perdiamo 40 milioni fra mancati ricavi e investimenti. Ma lo facciamo volentieri perché in questo momento bisogna rifare la pista per accogliere aerei più grandi, il nuovo livello di clima, di caldo, prevede che bisogna mettere materiali di maggiore qualità e noi siamo impegnati in questa direzione. La sicurezza dei cittadini prima di tutto, un piccolo sacrificio nostro e della città. Un mese non oltre, non un giorno in più”. xm9/vbo/gtr

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