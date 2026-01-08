Aeroporto dell'Umbria, record storico: superata quota 600.000 passeggeri - Tuttoggi.info

L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” comunica che il dato finale di traffico per il 2025 raggiunge la cifra record di 620.420 passeggeri. Un incremento del +16% rispetto al precedente primato – stabilito appena un anno fa – quando i passeggeri erano stati 534.210, risultato nettamente superiore alla performance media del comparto aeroportuale in Italia, attestata intorno al +6% nel confronto con il 2024.

Nel corso del 2025, l’offerta di collegamenti da e per l’aeroporto dell’Umbria ha visto operative fino a 18 rotte, servite da 6 compagnie aeree, con 114 voli di linea settimanali. Lo scalo ha così confermato il proprio trend di crescita, stabilendo i nuovi picchi storici di traffico, sia su base giornaliera – con il record registrato martedì 19 agosto, quando sono transitati 4.120 passeggeri – sia su base mensile, nel mese di agosto, con 81.267 passeggeri complessivi. Nel dettaglio, il 63% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 36% su voli nazionali e l’1% circa su voli di aviazione generale e charter. I movimenti aerei nell’arco dell’anno sono stati 6.669 (+1,3% rispetto al 2024), di cui 3.969 riferiti a voli di linea e 2.700 a voli di aviazione generale. In forte crescita anche i riempimenti medi degli aeromobili (load factor), che nei mesi estivi hanno stabilmente superato il 90% sulla quasi totalità delle rotte del network, consentendo un incremento del traffico passeggeri pari al 16% a fronte di un numero di movimenti aerei cresciuto dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

Le destinazioni internazionali più trafficate nel corso dell’anno sono state, nell’ordine, Londra, Tirana e Bruxelles, mentre sul mercato nazionale si sono confermate Palermo, Catania e Cagliari. Superare la soglia dei 600.000 passeggeri annui rappresenta un passaggio di grande rilevanza per l’Aeroporto e il consolidamento di un percorso di crescita costruito negli anni, che ha coinvolto numerosi stakeholder. Lo scalo si conferma come un’infrastruttura strategica per l’Umbria e per il Centro Italia: un volano di sviluppo economico, di attrattività turistica e di occupazione, capace di generare valore diretto e indotto. SASE S.p.A. ringrazia tutti gli stakeholder per il concreto supporto dimostrato nei confronti dell’aeroporto e tutto il personale per l’impegno e la dedizione profusi, risultati determinanti per il conseguimento di questi importanti traguardi.