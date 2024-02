ROMA (ITALPRESS) – “Aumentano i voli, aumentano i servizi e aumentano anche gli investimenti: abbiamo un piano che sta andando avanti in modo importante, oltre 300 milioni di euro all’anno”. A dirlo Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, in occasione dei festeggiamenti a Fiumicino per i 50 anni di AdR.

