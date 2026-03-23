Aeroporti, i ricavi globali crescono meno del traffico passeggeri - Tuttoggi.info

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Aeroporti, i ricavi globali crescono meno del traffico passeggeri

ItalPress

Aeroporti, i ricavi globali crescono meno del traffico passeggeri

Lun, 23/03/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Numeri in chiaroscuro per l’economia aeroportuale globale. Secondo l’ultimo rapporto dell’Airports Council International World il traffico passeggeri ha superato i livelli pre‑pandemia nel 2024, ma i ricavi aeroportuali non si sono ancora ripresi, attestandosi al 2,1 per cento al di sotto dei record precedenti, con un totale di 194,9 miliardi di dollari. Nel 2024, gli aeroporti internazionali hanno servito 9,4 miliardi di passeggeri, superando del 4 per cento i livelli del 2019, ma i ricavi non sono ancora tornati completamente ai livelli pre‑pandemia. Secondo il rapporto, questo divario sottolinea la necessità di aeroporti finanziariamente solidi e di quadri normativi di supporto per gli investimenti. Nel dettaglio i ricavi del settore aeronautico, che rappresentano il 54 per cento dei ricavi totali, sono rimasti inferiori del 3 per cento rispetto ai livelli del 2019. Si prevede una ripresa nel 2025, mentre i ricavi del settore commerciale, che rappresentano il 37 per cento del totale, sono rimasti inferiori del 9 per cento rispetto ai livelli del 2019 e si prevede una ripresa entro la metà del 2026.
gsl

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