Aereo privato precipita a San Donato Milanese: morti i 6 a bordo - Tuttoggi

Sono morti i cinque passeggeri e il pilota dell'ultraleggero privato che si è schiantato su un palazzo in via Marignano, vicino alla stazione della Metropolitana di San Donato. Il piccolo aereo leggero, alcune auto e la palazzina sono in fiamme. Il veivolo era decollato dall'aeroporto di Linate e diretto in Sardegna. Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti. L'incidente aereo è avvenuto all'all'incrocio tra via 8 ottobre 2001 e via Marignano, nellla zona di San Donato. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, un'automedica, quattro ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e vigili urbani.

