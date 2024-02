ROMA (ITALPRESS) – “Cinquant’anni sono un traguardo importante e denotano un lavoro molto intenso e molto proficuo tra tutte le componenti, ma questo non è punto d’arrivo ma di ripartenza, nel senso che noi stiamo perseguendo un grande lavoro di sviluppo aeroportuale per i prossimi 25 anni, con investimenti ingenti”. A dirlo il presidente di Mundys, Giampiero Massolo, in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di Aeroporti di Roma.

