ADM, cambio al vertice della Direzione di Toscana e Umbria | Arriva il Dott. Bellosi - Tuttoggi.info

Bellosi raccoglie il testimone dal dott. Roberto Chiara, chiamato a Roma per condurre la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

Cambio al vertice della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la Toscana e l’Umbria. Il dott. Davide Bellosi, nel lasciare la Direzione Territoriale di Veneto e Friuli Venezia Giulia, si è insediato in queste ore a Firenze nella sede di Piazza dell’Indipendenza, raccogliendo il testimone dal dott. Roberto Chiara, chiamato a Roma per condurre la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell’Agenzia.

54 anni, laureato in Scienze politiche e dirigente dal 1999, il dott. Bellosi nel corso della carriera ha maturato significative esperienze presso la Commissione Europea, il Ministero del Commercio internazionale (oggi inglobato nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e in progetti di assistenza tecnica ad amministrazioni doganali straniere. Per il neo Direttore Territoriale di Toscana e Umbria, questo nuovo incarico rappresenta un ritorno alla Direzione Territoriale avendo qui diretto, tra gli altri, l’Ufficio interregionale antifrode e gli Uffici delle Dogane di Firenze e Perugia.