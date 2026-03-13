Adescavano uomini per prestazioni omosessuali e poi li rapinavano, arrestati 3 giovanissimi - Tuttoggi.info

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Adescavano uomini per prestazioni omosessuali e poi li rapinavano, arrestati 3 giovanissimi

Redazione

Adescavano uomini per prestazioni omosessuali e poi li rapinavano, arrestati 3 giovanissimi

Ven, 13/03/2026 - 19:54

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Adescavano altri uomini su una piattaforma di messaggistica. E una volta fissato l’appuntamento usando come base Perugia, dietro la prospettiva di una prestazione sessuale, dal bagagliaio dell’auto uscivano altre due persone che rapinavano con violenza le vittime, in alcuni casi anche sotto la minaccia di coltelli.

È quanto ricostruito nel corso di una attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti di tre giovani, un cittadino rumeno di 23 anni e due italiani di 22 anni.

Gli elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina hanno consentito di ricostruire 9 distinti episodi, commessi ai danni di altrettante vittime, verificatisi tra il 2 febbraio ed il 10 marzo 2023, e caratterizzati da una dinamica “seriale”.

I tre complici, con modalità brutali ed ingannevoli, avrebbero colpito a pochi giorni di distanza persone individuate proprio in ragione della loro vulnerabilità legata all’orientamento sessuale. Vittime intimidite con la minaccia di rivelare quanto accaduto ai familiari, nel tentativo di dissuaderle dal presentare denuncia.

Nel dettaglio, il front man, da una base operativa a Perugia, contattava le vittime su una piattaforma di incontri, per poi raggiungerle a bordo della propria auto in corrispondenza dei domicili delle stesse o in punti di ritrovo precedentemente concordati, dove le “agganciava” per consumare, come stabilito, un rapporto sessuale.

Durante gli “appuntamenti”, tuttavia, in maniera estemporanea, i complici del front man uscivano dal baule del veicolo per aggredire le vittime a mani nude, così come, in alcune occasioni, anche con coltelli o strumenti atti ad offendere. In taluni episodi, le prognosi riportate dalle vittime hanno superato i 20 giorni.

A tradire la banda, interprete di un copione criminoso seriale, sono stati alcuni dettagli del veicolo utilizzato, nonché i riconoscimenti effettuati dalle vittime, oltre all’analisi dei tabulati telefonici in
uso agli indagati.

L’attività investigativa ha preso avvio da una segnalazione del febbraio del 2023 di una associazione impegnata nella tutela della comunità LGBT, che, non sottovalutando i fenomeni discriminatori e di odio, ha sottoposto agli investigatori della Polizia di Stato la ricorrenza di un modus operandi che lasciava trapelare l’univoca paternità dei 9 distinti episodi.

La piattaforma social sfruttata per adescare le vittime garantisce l’anonimato agli iscritti e, attraverso la cancellazione dei profili degli utenti, induce la perdita di ogni dato.

l bottino delle rapine ha fruttato agli odierni indagati effetti personali, tra cui oggetti in oro e denaro contante.

Venerdì mattina gli agenti della Squadra mobile hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal gip.

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