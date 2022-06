Addio a Piero Signorelli, l'ultimo partigiano altotiberino - Tuttoggi

L’Anpi tifernate ha espresso il proprio dolore invitando tutti “a raccoglierne l’eredità morale: ancora non sono compiutamente realizzate le aspettative che unirono Combattenti, Resistenti e Deportati civili ed in uniforme”.

Queste invece le parole del sindaco di Monte Santa Maria Tiberina Letizia Michelini: ‘‘Mi stringo al dolore dei familiari per la morte di Piero Signorelli, che per tutta la sua vita ha raccontato con orgoglio i valori della resistenza e non ha mai smesso di diffondere la propria testimonianza, salvaguardando la memoria e la nostra storia”.

Al cordoglio del primo cittadino montesco si unisce, a nome della comunità tifernate, anche il sindaco Luca Secondi, che manifesta vicinanza alla famiglia e alla sezione Anpi tifernate. I funerali avranno luogo a Marcignano (Monte Santa Maria Tiberina) martedì 27 giugno alle 16.