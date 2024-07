Addio caldo estremo, stop all'afa: nessuna città da bollino rosso - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Finalmente. Il caldo afoso di luglio, portato dall'anticiclone africano, ha mollato la presa sull'Italia. In tanti in questi giorni di temperature bollenti si sono chiesti 'quando finisce' l'ondata di caldo estremo: eccoli accontentati, almeno per ora. Da ieri, infatti, l'afa concede una tregua alla Penisola e dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute è sparito il bollino rosso, l'allerta massima, complice anche il maltempo. A Milano è allerta gialla per temporali fino alle 6 di oggi martedì 23 luglio.

Il segnale di allerta 3, il livello massimo di rischio per le ondate di calore, almeno per la prima parte della settimana non contrassegna nessuno dei 27 capoluoghi monitorati. E così per 3 giorni, a partire da ieri, non si andrà oltre l'allerta 2: bollino arancione oggi 23 luglio in 7 città (Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo) e domani in 9 (Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo). In verde (livello di rischio zero) o giallo (livello 1) gli altri capoluoghi.