Addio al giornalista Antonio Sassone, aveva 90 anni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Si è spento a Roma a 90 anni il giornalista Antonio Sassone. I funerali si svolgeranno domani alle 16 a Roma alla Chiesa degli Artisti celebrati da don Walter Insero. Sassone era nato il 4 ottobre 1933 nel paesino calabro-albanese di Lungro, in provincia di Cosenza. Aveva cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo medico-scientifico come inviato per l’Agenzia Giornalistica Italia (Eni) fino alla pensione. Ma ancor prima era stato a capo dell’ufficio stampa del Ministero della Sanità col Ministro Ripamonti, per poi passare a collaborare con i più noti Sindacati Medici, da Aaao a Aaroi sino al Sindacato Veterinari Medicina Pubblica.

Nel 1994 aveva perso la moglie Liana Loffredi per un brutto male a soli 52 anni, ed aveva dovuto prendersi cura dei loro 4 figli di cui uno, Gabriella ha seguito la carriera del padre. Nel corso della sua carriera Tony Sassone ha collaborato anche per Il Giorno, Affaritaliani, Mondo Salute, vari magazine rosa e settimanali, fino a diventare vaticanista per il settimanale cattolico di Torino 'Il nostro Tempo'. Scrittore e poeta, aveva pubblicato 'Millennio Alfa Omega', raccolta di poesie intime ma anche dedicate all’attualità politica e sociale.