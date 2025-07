Addio a Michael Madsen, tra gli attori simbolo del cinema di Quentin Tarantino - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

È morto Michael Madsen. L’attore noto per il suo lavoro nei film di Quentin Tarantino aveva 67 anni ed è stato trovato senza vita in casa sua questa mattina, giovedì 3 luglio. Un portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato a ‘The Hollywood Reporter’ che “Madsen è stato trovato privo di sensi dagli agenti intervenuti al 911 nella sua casa di Malibù ed è stato dichiarato morto alle 8:25. Liz Rodriguez, la sua rappresentante presso EMR Media Entertainment, ha dichiarato al sito americano: “Abbiamo capito che Michael ha avuto un arresto cardiaco”.

Quentin Tarantino lo ha voluto in cinque dei suoi 11 film: il suo esordio ‘Le Iene’, e poi i due ‘Kill Bill’, ‘The Hateful Eight’ e ‘C’era una volta a Hollywood’. Secondo ‘The Hollywood Reporter’ Tarantino gli avrebbe anche offerto il ruolo di Vincent Vega in ‘Pulp Fiction’ (poi andato a John Travolta), che Madsen rifiutò per interpretare Sonny Black in ‘Donnie Brasco’ di Mike Newell.

Nato il 25 settembre 1958 a Chicago, esordì al cinema all’inizio degli anni ’80 e da allora ha recitato in oltre 300 produzioni, tra film e serie tv. Tra questi tanti titoli iconici come ‘Thelma & Louise’, ‘Sin City’, ‘The Doors’ e ‘La morte può attendere’.