Addio a Giorgio Trombetta, l'imprenditore romano del caffè - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Si è spento ieri, all’età di 92 anni, l’imprenditore romano Giorgio Trombetta, presidente del Gros – Gruppo Romano Supermercati. Lo annuncia una nota diffusa dal gruppo.

“Il consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori, i dipendenti e i collaboratori del Gros – Gruppo Romano Supermercati si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Trombetta – si legge – e, con enorme commozione, rendono omaggio a Giorgio Trombetta il quale ha lasciato un segno importante nella storia dell’economia italiana e in particolare di quella romana grazie alle sue qualità di grande uomo e straordinario imprenditore che si è sempre distinto per modernità e visione d’impresa. Dal 2010 Giorgio Trombetta, tra i fondatori del Gros – Gruppo Romano Supermercati, ha assunto la carica di presidente contribuendo con le sue spiccate doti allo sviluppo dell’azienda”.

“Il Gros intende rivolgere alla Famiglia del presidente Giorgio Trombetta le più sentite condoglianze e ricordare e ringraziare il presidente Giorgio Trombetta per tutto ciò che ha fatto in questi anni, coniugando le scelte imprenditoriali all’umanità espressa per applicarle. Lascerà un grande vuoto che il Gros cercherà di colmare con impegno e dedizione, nella consapevolezza di essere custode dei suoi preziosi insegnamenti e proseguendo nell’attuazione delle strategie di sviluppo e di crescita condivise fino agli ultimi istanti della sua esistenza”, conclude la nota.