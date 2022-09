Ad Orvieto il 34° Raduno Nazionale Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna - Tuttoggi

Appuntamento dal 9 all'11 settembre, il programma delle iniziative

Dal 9 all’11 settembre sono attese a Orvieto centinaia di persone che prenderanno parte al 34esimo raduno nazionale dell’Associazione nazionale Granatieri di Sardegna.

La manifestazione, a cui prenderanno parte radunisti provenienti da tutta Italia, i vertici nazionali dell’Associazione, i Presidenti dei Centri Regionali, dei Centri territoriali e delle Sezioni ANGS ed i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, intende rafforzare il lungo legame di affetto e amicizia stabilito sin dal 1976 tra i Granatieri, la Città di Orvieto e il Comune. “Un appuntamento prestigioso che torna in città esattamente 40 anni dopo la prima volta – era il settembre ’82 – e che rende omaggio a un pezzo importante della storia di Orvieto”, scrive il sindaco Roberta Tardani ricordando il legame con i Granatieri di Sardegna con la città è profondo: la caserma Piave, su cui l’amministrazione sta lavorando per essere di nuovo un volano per l’economia e città nella città, ha ospitato il Terzo Reggimento Guardie fino al 2002 e Orvieto ha fatto da “casa” a Padre Gianfranco Chiti che dei Granatieri è stato generale.