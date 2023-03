Ad Assisi un ulivo dedicato al poliziotto Giovanni Palatucci - Tuttoggi

Morto a Dachau, a Fiume ha salvato centinaia di ebrei: sarà il protagonista della Giornata europea dei Giusti

Giusto tra le Nazioni, Servo di Dio e forse prossimo Beato, il funzionario di polizia, Giovanni Palatucci, morto a Dachau, sarà il protagonista della Giornata europea dei Giusti 2023 di Assisi.



La cerimonia, organizzata dalla Questura di Perugia e dal “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” si svolgerà lunedì 6 marzo a partire dalle ore 11,30 presso il Santuario della Spogliazione di Assisi. Per l’occasione verranno ricordati la vita e l’impegno eroico di Palatucci, che negli anni della deportazione nazista, mentre era in servizio a Fiume, riuscì a mettere in salvò centinaia di ebrei. Secondo le testimonianze storiche, Giovanni Palatucci “si prodigava in aiuto di migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l’arresto e la deportazione. Fedele all’impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi personali continuava, malgrado l’occupazione tedesca e le incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all’arresto da parte della Gestapo e alla sua deportazione in un campo di sterminio, dove sacrificava la giovane vita”.



“Siamo davvero onorati di celebrare la Giornata europei dei Giusti – spiega la responsabile del Museo della Memoria, Marina Rosati – facendo memoria di Giovanni Palatucci, già Giusto tra le Nazioni. Il 6 marzo è dal 2017 solennità civile per ricordare quanti, nel passato e nel presente, hanno interrotto la catena del male e Palatucci è sicuramente un riferimento importante che merita di essere ricordato nel nostro Giardino. Dal 2015 infatti, accanto al Museo della Memoria, abbiamo aderito ai Giardini dei Giusti dell’umanità di Gariwo, l’associazione di Gabriele Nissim, che mette in luce personaggi scomparsi o ancora viventi che sono stati in prima linea per il rispetto della dignità umana”.