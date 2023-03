Ad Assisi torna Il viaggio, spettacolo benefico per il Punto Rosa

Artisti a km zero per beneficenza, stavolta in favore delle donne operate di tumore al seno

Artisti a km zero per beneficenza. Torna questa sera, sabato 25 marzo 2023, al Lyrick di Santa Maria degli Angeli “Il Viaggio”, uno spettacolo musicale giunto alla 6° edizione, promosso dall’associazione “Se’ de J’Angeli se….” APS, sotto la direzione artistica di Lamberto Bisogno.

Le peculiarità che caratterizzano “Il Viaggio” sono la solidarietà (per ogni edizione il ricavato è destinato ad una o più associazioni benefiche che si occupano di progetti sociali: quest’anno il ricavato sarà donato all’Associazione “Il Punto Rosa – donne operate di tumore al seno”) e “artisti a chilometro zero” tutti del perugino. Quest’anno verranno ripercorsi 80 anni di storia partendo dallo swing, con Lola Swing, Swingle King’s, Antonella Falteri Quartet, Sparring Partners e Abraxas Band e con la partecipazione dei ballerini della Happy Feet Swing Dance School. Ospiti d’onore il trio di giovani talenti jazz italiani: Lorenzo Bisogno, Manuel Magrini e Federico Gili. (Foto Unsplash)