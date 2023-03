Ad Assisi gli Stati generali del francescanesimo | Foto - Tuttoggi

Nella mattina del 7 marzo (foto nella gallery) la relazione fondamentale, in questa sorta di “stati generali” del francescanesimo in Italia, sarà tenuta dal professor Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Dalla sua esposizione, i ministri provinciali potranno avere un valido contributo per comprendere meglio che cosa ci si può attendere oggi dalla testimonianza francescana di una economia nuova, di pace, amica della terra; un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni.

Nel pomeriggio, una serie di workshop aiuteranno i Superiori maggiori ad approfondire il tema secondo il loro ruolo formativo e di animazione:

L’economia di San Francesco (Fr. Pietro Messa, OFM);

L’attualità della ratio dei Monti di Pietà e il contributo francescano alla loro diffusione (Fr. Nicola Riccardi, OFM);

Vivere l’economia francescana, nelle Comunità e nelle Province: tra lavoro ed elemosina, povertà e strutture (Fr. Piero Vivoli, OFMCap).



Le giornate seguiranno con confronti e condivisioni tra i Ministri provinciali distinti anche per aree geografiche (nord, centro e sud Italia). Le liturgie saranno guidate dai presidenti e vice presidenti delle 4 Conferenze appartenenti all’Unione mentre la Celebrazione Eucaristica nella prima mattina di giovedì 9 Marzo sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno.

E a proposito di Economy of Francesco, i giovani e le giovani di The Economy of Francesco promuovono per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, una nuova manifestazione a sostegno delle donne afghane e iraniane, mentre in Iran le manifestazioni di piazza diminuiscono per effetto della durissima repressione operata per quasi sei mesi, e in Afghanistan le donne vengono silenziosamente cancellate. In programma anche un’iniziativa ad Assisi, al Santuario della Spogliazione.