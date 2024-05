Ad aprile aumentano gli occupati - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile aumentano gli occupati, diminuiscono i disoccupati e rimangono sostanzialmente stabili gli inattivi. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che, rispetto al mese precedente, l’occupazione cresce di 84mila unità per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di occupazione sale al 62,3%. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 55mila unità: il tasso di disoccupazione totale scende al 6,9%, quello giovanile rimane invariato al 20,2%.

fsc/gsl