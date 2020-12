“Finalmente restituiamo serenità alla comunità agrigentina dopo un decennio. La cattedrale non è soltanto un luogo di culto per i credenti ma è anche testimonianza della storia di questa straordinaria città. Dopo dieci anni di intralci siamo riusciti a fare quello che non si era fatto prima”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, inaugurando i lavori di consolidamento della collina su cui poggia la cattedrale di Agrigento. ald/vbo/r