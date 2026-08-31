Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese - Tuttoggi.info

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Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese

ItalPress

Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese

Lun, 31/08/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto cresce la fiducia di consumatori e imprese. Secondo le stime dell’Istat, l’indice relativo ai consumatori sale da 94,2 a 94,5, mentre l’indicatore delle aziende passa da 95,7 a 96,9. Tra i consumatori migliora soprattutto il clima economico. Per quanto riguarda le imprese, la fiducia migliora in tutti i comparti, seppure con intensità differenti. Gli aumenti più consistenti si registrano nei servizi di mercato e, soprattutto, nelle costruzioni. Più lieve la crescita nella manifattura, mentre nel commercio al dettaglio si rileva un incremento marginale. Nella manifattura il peggioramento dei giudizi sugli ordini e sulle scorte di prodotti finiti si accompagna a un deciso miglioramento delle attese sul livello della produzione. Nelle costruzioni migliorano entrambe le componenti. Nel commercio al dettaglio aumentano le attese sulle vendite, sostenute dalla grande distribuzione, mentre peggiorano i giudizi sulle vendite e cresce il saldo delle valutazioni sulle scorte di magazzino.

gsl

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