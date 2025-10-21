 Ad agosto cala la produzione nelle costruzioni - Tuttoggi.info
Ad agosto cala la produzione nelle costruzioni

ItalPress

Mar, 21/10/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto la produzione nel settore delle costruzioni segna una battuta d’arresto, tornando ai livelli più bassi dallo scorso marzo. Dopo il lieve aumento registrato a luglio, l’attività produttiva mostra una flessione dell’1,6%, secondo quanto rileva l’Istat. Nel complesso, il trimestre giugno-agosto mantiene però un andamento stabile, con un risultato leggermente positivo rispetto ai tre mesi precedenti. Il quadro generale del comparto resta moderatamente favorevole, sostenuto dai lavori di riqualificazione e dagli interventi infrastrutturali ancora in corso, anche se la crescita rallenta rispetto ai mesi passati. Nei primi otto mesi dell’anno, la produzione continua a muoversi su valori più alti rispetto al 2024, segno che il settore mantiene una certa solidità nonostante le oscillazioni mensili. L’Istituto di statistica sottolinea come la dinamica congiunturale rimanga debole ma orientata alla stabilità.
