Acquisto online da 500 euro si rivela una truffa, carabinieri denunciano due uomini - Tuttoggi.info

Un narnese aveva pagato 500 euro per acquistare online un gioco, ma era una truffa: i carabinieri denunciano gli autori

I Carabinieri della Stazione di Narni Scalo al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni due uomini, uno di origini pugliesi l’altro di origini lombarde, per il reato di truffa.

I militari operanti, a seguito della denuncia sporta da un giovane residente a Narni, accertavano che la vittima tramite il proprio account di un noto social network, accedeva ad un link per l’acquisto di un gioco fornendo i propri dati come richiesto. Riceveva quindi, al proprio indirizzo di posta elettronica, una comunicazione con richiesta di conferma dell’ordine e successivamente veniva contattato sul proprio numero telefonico tramite applicazione per le comunicazioni, dove riceveva gli estremi bancari per poter effettuare il pagamento di circa 500 euro. La persona offesa provvedeva ad effettuare il bonifico bancario senza mai ricevere la merce ordinata. In seguito alle sue lamentele, riceveva comunicazioni pretestuose relative alla mancata spedizione dell’oggetto e la richiesta di inviare, sempre tramite quell’applicazione, le fotografie della carta d’identità e del codice fiscale. Da quel momento in poi i citati contatti venivano interrotti.

L’utenza telefonica utilizzata per i contatti con la parte offesa è risultata essere intestata all’uomo di origini pugliesi, mentre il codice IBAN collegato ad una carta a favore del quale è stato effettuato il pagamento, è risultato intestato all’altro indagato.