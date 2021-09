Acquisto libri di testo, ecco i criteri regionali per i contributi - Tuttoggi

Nuovo anno scolastico, contributi per i libri di testo: entro il 18 ottobre la presentazione delle domande al comune di residenza

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessorato all’istruzione, ha approvato i criteri e le modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 agli studenti, residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientra nella soglia di 10.632,94 euro.

Il beneficio verrà attivato a domanda di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno tramite un modello prestampato da consegnare ai Comuni di residenza, sia per gli alunni che frequentano istituti scolastici ricadenti nel Comune medesimo o in Comuni vicini, che per studenti che frequentano istituti di altre Regioni.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Umbria per la misura di sostegno ammontano a 847 mila euro, di cui oltre 634 mila per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e la rimanente quota per gli alunni della scuola secondaria superiore.

Le domande dovranno essere presentate direttamente al Comune di residenza entro il 18 ottobre, spetterà poi al Comune comunicare alla Regione, non oltre l’8 novembre, il numero delle richieste accolte per ciascuna categoria di beneficiari.