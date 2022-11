“Le persone, i nostri acquedottisti, cresceranno numericamente e nelle competenze, per accogliere le sfide che porteranno a cimentarci anche in campi non usuali per Aqp”. Lo sottolinea la Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa, parlando del Piano Strategico al 2026.

