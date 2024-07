Acquasparta, al Festival Federico Cesi arriva la musica del Gradus Jazz Trio - Tuttoggi.info

Sarà dedicato al jazz e non solo il terzo appuntamento della 17esima edizione del Festival Federico Cesi, la manifestazione musicale in corso fino a domenica 29 settembre 2024 nella città di Acquasparta. Venerdì 26 luglio, alle ore 21,30, salirà sul palco di palazzo Cesi il Gradus Jazz Trio.

La formazione – composta da Enrique Lleida (piano e basso elettrico), Pablo Lleida (piano e basso elettrico), Santi Lleida (batteria e percussioni) – vanta un repertorio originale in cui il folklore spagnolo si unisce ai ritmi e alle armonie jazz con sfumature fusion, etno, mediterranee e aria di flamenco. Nel concerto saranno presentate composizioni che traggono origine dalla musica popolare tradizionale e composizioni di autori classici come A. Vivaldi, Fernandez Caballero ed altri, adattati ad un linguaggio armonico moderno. L’esibizione è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Il Festival Federico Cesi è organizzato da Fabrica Harmonica Aps-Ets, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune che lo ospita e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it