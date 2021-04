L’istituzione di una zona economica speciale (ZES) nell’area del terremoto, esportare il modello “Legnini” per la ricostruzione all’interno del recovery plan e far camminare insieme ricostruzione fisica e rilancio economico delle Marche passando per le infrastrutture, in primis la pedemontana. Sono i tre grandi temi posti dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini.

tvi/mrv