ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto attenti alle nuove tecnologie e cercheremo di sostenerle. E’ un tema che ci vede in prima linea, anche nell’ambito del nuovo regolamento europeo sulle acque in arrivo”. Lo dice Mario Antonio Scino, capo di gabinetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della conferenza stampa “Crisi idrica: soluzioni normative e tecnologiche verso la Giornata Mondiale dell’Acqua” promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo.

