ROMA (ITALPRESS) – “L’acqua è un elemento centrale per la vita e l’agricoltura è il settore che ne ha un bisogno assoluto, perché le difficoltà e le siccità possono portare alle carestie. Proprio perché noi non vogliamo trovarci a che fare con rischi e dobbiamo investire sull’innovazione, sul risparmio idrico, sulla conoscenza”, ha detto il presidente di Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione del convegno promosso insieme alla Coldiretti.

