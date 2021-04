Acqua, cali di pressione al Trasimeno: le zone interessate

Possibili disagi a Corciano, Passignano, Magione, Panicale e Paciano per lavori che Umbra Acque deve effettuare sulle condotte

Possibili cali di pressione dell’acqua in alcune zone del Trasimeno dalle 22 di lunedì 19 alle 6 di martedì 20 aprile. Umbra Acque comunica infatti che dovrà effettuare dei lavori sulle condotte idriche che potrebbero determinare cali di pressione o portata nelle zone più alte.

Questi i comuni e le zone interessate:

Comune di Corciano

Comune di Magione

Comune di Perugia nelle loc. di Mugnano, Fontignano, Agello, Poggio delle Corti, Montepetriolo

Comune di Passignano

Comune di Paciano nelle Loc. Mazzarelli e Stregaia

Comune di Panicale, in via delle Parti e Mirabella

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.