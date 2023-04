"Acqua Amica 2023": il valore della risorsa idrica in un progetto dedicato alle nuove generazioni - Tuttoggi.info

Hydra: location di “Acqua Amica”

“Acqua Amica”, quest’anno cambierà veste e avrà come location Hydra, il museo multimediale della Cascata delle Marmore, con cui il Servizio Idrico Integrato ha avviato un’importante collaborazione.

La Sii organizzerà delle visite didattiche nel mese di maggio al museo, dove verrà allestita una nuova installazione dedicata al mondo del Servizio Idrico Integrato. L’installazione multimediale, immersiva ed interattiva, si baserà su un modello tridimensionale del territorio della provincia di Terni esplorabile virtualmente, che permetterà di scoprire e comprendere il funzionamento delle infrastrutture della Sii che gestiscono il ciclo integrato dell’acqua.

Le uscite didattiche del progetto “Acqua Amica 2023” non avranno alcun onere economico a carico delle scuole e saranno rivolte agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie, e delle 1^, 2^ e 3^ delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia di Terni. A tutti gli alunni che parteciperanno verrà regalato un gadget.

Orsini: “‘Acqua Amica’ sarà un’iniziativa fissa nella programmazione della Sii“

“Acqua Amica – ha spiegato il presidente della Sii, Carlo Orsini – sarà un’iniziativa fissa nella programmazione degli eventi Sii. Ogni anno cambierà formula per dare spazio al territorio e alle sue potenzialità, ma la platea sarà sempre la stessa – i ragazzi delle scuole della provincia di Terni – al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua”.

Il commento di Tiziana Buonfiglio

“Il museo Hydra – ha aggiunto l’amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio – ospiterà l’installazione multimediale che racconterà la Sii, la sua storia e le sue attività. L’opera simboleggia l’importanza della tecnologia non solo per raccontare l’acqua, ma anche per garantire una gestione industriale del servizio. La Sii, inoltre, farà parte della Fondazione Hydra, che opererà sul nostro territorio. Infine, il Servizio Idrico Integrato sarà presente al Forum delle Acque di Villalago, importante vetrina internazionale. Tutto ciò ci riempie di soddisfazione e ci proietta verso nuovi orizzonti futuri, importanti per la società e per il territorio in cui opera”.