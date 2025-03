Achille Lauro e il video di Amor a Roma, delirio al Foro Italico - Fotogallery - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Centinaia di fan di Achille Lauro hanno risposto all’invito del cantautore romano per partecipare alle riprese del videoclip del suo nuovo brano, oggi pomeriggio nella Capitale, al Foro Italico. “Ho scritto una canzone su Roma mia, forse una delle mie più belle di sempre”, aveva scritto ieri Lauro sui social network annunciando la possibilità di partecipare alle riprese del video della nuova canzone che farà parte dell’album “Comuni mortali”, in uscita il 18 aprile e che potrebbe chiamarsi ‘Amor’, anagramma di Roma. Le iscrizioni online sono state aperte ieri e sono andate esaurite in poco tempo. E oggi, dalle 16 i candidati selezionati hanno affollato il Foro Italico: vestiti prevalentemente di nero e con sciarpe bianche e nere con la scritta ‘Abbracciami Amor’, hanno accolto l’arrivo dell’artista intonando le sue canzoni più celebri da ‘Amore disperato’ a ’16 marzo’. (La fotogallery)

Achille Lauro è arrivato alle 16.30 sulle note del brano sanremese ‘Incoscienti giovani’. Poi, tutti insieme, hanno intonato quello che presumibilmente sarà il ritornello del nuovo brano e che culmina con le parole ‘abbracciami amor’. Verso le 17, in una pausa delle riprese, Lauro è stato raggiunto dall’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che gli ha dato il benvenuto. Le riprese sono proseguite fino alle 18.30 circa, quando Lauro ha lasciato il Foro Italico in un corteo su due ruote per le vie della Capitale, con decine di motorini al seguito. Il set del videoclip si sposterà in nottata a piazza di Spagna, dove verranno effettuate altre riprese.