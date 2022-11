Accumulare energia grazie alle rocce - Tuttoggi

Accumulare energia grazie alle rocce. A permetterlo è un impianto realizzato a Cavriglia, in provincia di Arezzo, dal Gruppo Enel e dall’azienda israeliana Brenmiller Energy. Il sistema Thermal Energy Storage potrà essere impiegato per immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dalle fonti rinnovabili sotto forma di calore, per offrire servizi di decarbonizzazione alle industrie e integrare soluzioni di accumulo di lunga durata. La collaborazione tra Enel e Brenmiller Energy punta a incentivare l’autoproduzione di energia sfruttando le fonti rinnovabili, con effetti positivi sulla sostenibilità.

