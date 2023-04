Accordo tra Federcaccia e AnuuMigratoristi

Aumenta la sinergia tra le due associazioni per dare più forza all'azione politica su riforme della normativa sulla caccia e gestione del territorio

Firmato dal presidente nazionale di Federcaccia Massimo Buconi e da quello di ANUUMigratoristi Marco Castellani un Protocollo di intesa che vede le strutture delle due Associazioni venatorie riconosciute impegnate “a dare ulteriore vitalità – si legge nella nota con cui viene annunciata l’intesa – alla collaborazione per imprimere ulteriore impulso sul territorio e a tutti i livelli alla realizzazione di iniziative unitarie per la caccia e di servizi per i rispettivi tesserati”.

Alla base dell’accordo, la consapevolezza della necessità di far evolvere l’impegno comune realizzato all’interno della Cabina di regia nazionale, “anche per rafforzare il percorso unitario tra di esse e fra le associazioni che vorranno condividere contenuti e finalità, ma anche condivisione in entrambe le associazioni delle linee politiche e di azione volte a recuperare i valori della ruralità e la valorizzazione di tutte le forme di caccia sostenibile, contrastando ogni strumentale limitazione sia normativa che pratica”.