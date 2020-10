Un accordo tra Italia e San Marino per favorire la cooperazione e promuovere il turismo. Il ministro italiano per i beni culturali, Dario Franceschini, e il segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, hanno firmato una dichiarazione congiunta che prevede iniziative per il rilancio del settore, anche alla luce dell’emergenza coronavirus. Il documento prende le mosse dall’accordo sottoscritto a Roma nel 2004.

