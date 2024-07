Accoltellato, scappa in strada e muore: il racconto di chi l'ha soccorso. Interrogato un uomo | Foto e Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Omicidio nella serata di sabato a Spoleto, nel rione Casette. Un giovane è stato accoltellato ed è poi stramazzato al suolo, mentre stava cercando di fuggire lungo via II Giugno, davanti ad una abitazione dove ha chiesto aiuto. Le persone all’interno lo hanno soccorso, chiamando i soccorsi e le forze dell’ordine.

Dopo essere stato soccorso, però, l’accoltellato – si tratterebbe di un 28enne italiano, piuttosto conosciuto in città e con dei precedenti penali – è purtroppo deceduto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Spoleto, che hanno ricostruito l’accaduto, stringendo il cerchio sul presunto omicida, che sarebbe una persona residente nella zona.

Un uomo, straniero, viene infatti interrogato in queste ore presso la caserma dei carabinieri di Spoleto guidata dal maggiore Teresa Messore. Gli investigatori (a coordinare le indagini il pm Alessandro Tana) sono trincerati dietro il massimo riserbo. Una prima ipotesi – stando a quanto Tuttoggi ha potuto accertare sui luoghi del fatto – è che l’accoltellamento sarebbe cominciato nei pressi del civico 30 di via II Giugno, con la vittima che è riuscita a raggiungere a piedi il civico 5 della stessa via, giusto in tempo per chiedere soccorso prima di accasciarsi al suolo.

“Non erano ancora le 21 – dice a Tuttoggi la donna che insieme al fratello ha soccorso per prima il giovane spoletino – ed io mi trovavo in cucina per finire la cena, quando ho sentito chiedere aiuto. Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo con i capelli lunghi che mi ha detto ‘mi hanno accoltellato, aiutatemi’. Mio fratello ha cercato di sorreggerlo mentre io cercavo materiale per tamponare la ferita ed abbiamo chiamato il 118. Pochi minuti dopo è arrivata l’ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri, ma il ragazzo non era già cosciente. Spero che ce la possa fare” dice la donna quando sono le 10 di domenica mattina, a dimostrazione che la morte del giovane non è ancora di dominio pubblico.

Tornando alle indagini, potrebbero risultare utili almeno 4 telecamere poste sul lato sinistro di via II Giugno, in pratica il lato opposto a dove è successa l’aggressione. Le tracce di sangue cerchiate dai carabinieri partono infatti proprio dalla strada pubblica all’altezza del portone di accesso al giardino del civico 30. Saranno quindi le indagini ad accertare se l’aggressione sfociata nel drammatico omicidio è partita in uno degli appartamenti della palazzina o già in strada, ma soprattutto i motivi che l’hanno scatenata.

Intorno alle 10 di domenica mattina militari del nucleo investigativo di Spoleto sono tornati sul posto e sono entrati in un appartamento del civico 30.

(Sara Fratepietro – Carlo Ceraso)

articolo in aggiornamento