Accoltellato a un braccio dopo una lite per l'affitto, denunciato straniero - Tuttoggi.info

Cameriere soccorso nei pressi del ristorante dove lavora dopo che a casa era stato colpito ad un braccio dopo una lite

Sarebbe stata una lite legata al pagamento dell’affitto di un’abitazione la causa del ferimento di un uomo, cameriere in un ristorante in zona stadio, a Terni, accoltellato ad un braccio. È nei pressi del locale, infatti, che i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti l’altra notte dopo la segnalazione del 118 di un uomo con una ferita da taglio sull’avambraccio sinistro.

Dopo aver ascoltato la vittima, un cittadino pakistano che lavora regolarmente come cameriere in un ristorante, i militari si sono recati nell’abitazione del presunto aggressore, nella periferia cittadina. Si tratta di un altro pakistano. Proprio nella casa in cui abitano entrambi, infatti, stando al racconto del ferito, sarebbe avvenuta l’aggressione. Secondo quanto ricostruito, tra i due avrebbero litigato per questioni legate al pagamento dell’affitto. Con l’uomo che avrebbe accoltellato ad un braccio il connazionale. L’aggressore è stato dunque denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di lesioni aggravate.